Vaccinato ma con green pass non valido: dirigente resta fuori dalla Regione

Il green pass non risulta valido e il dirigente della Regione Veneto rimane fuori. Protagonista della vicenda Jonathan Montanariello, consigliere del Pd, rimasto all'esterno di una finestra di Palazzo Ferro Fini, sede dell'assemblea consiliare, nonostante fosse guarito dal Covid e vaccinato con una dose.

Montanariello non è potuto entrare perché il suo green pass al controllo non è risultato valido poiché aveva solo una inoculazione. Di fronte al caso sollevato marterdì scorso dal consigliere dem, come riporta il Corriere Veneto, il Presidente Roberto Ciambetti si è difeso dicendo: "Il dirigente è un amico, so che è vaccinato ma non si fanno sconti".

Si stava discutendo in aula degli emendamenti ad un progetto di legge in materia di territorio, quando il consigliere dem ha chiesto conto dello strano arrangiamento logistico del dirigente, peraltro favorevole al vaccino, proveniente da Palazzo Balbi, sede della giunta.