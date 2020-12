Il cellulare in carica cade nella vasca da bagno: 24enne muore folgorata

Morire fulminata per aver utilizzato l'iPhone in carica mentre faceva il bagno nella vasca. Questo il triste destino toccato ad una ragazza di 24 anni, Olesya Semenova, morta nella casa che divideva con un'altra ragazza nella città di Arkhangelsk, in Russia.

A trovare il corpo senza vita della giovane è stata proprio la coinquilina Daria che, come riporta il Daily Mail, ha subito chiamato i soccorsi: ''L'ho scossa, ma era pallida, non respirava e non dava segni di vita. Ero davvero spaventata. Quando l'ho toccata, ho avuto una scossa elettrica e nell'acqua ho visto lo smartphone attaccato alla presa elettrica''.

Le analisi dei paramedici hanno confermato le cause del decesso: la 24enne, che lavorava come commessa in un negozio di abbigliamento, è morta dopo che il suo iPhone, attaccato alla presa elettrica, è caduto in acqua.

Le autorità russe hanno pubblicato un comunicato sulla vicenda, l'ultima di una lunga serie: ''La tragedia ci ricorda ancora una volta che l'acqua e un elettrodomestico collegato alla rete sono incompatibili. Lo stesso vale per qualsiasi dispositivo mobile''.

Soltanto qualche mese fa lo stesso destino era toccato ad una 15enne, morta a Mosca sempre a causa di una scossa in bagno, mentre lo scorso anno a morire era stata Liliya Novikova, una star del poker riconosciuta a livello internazionale,