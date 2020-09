Morire a 15 anni per una Challenge su TikTok

Ancora una giovane vittima persa per una sciocca ''gara'' sui social, una challenge, come vengono chiamate oggi. La vittima si chiamava Chloe Phillips, aveva soltanto 15 anni, ed è deceduta a causa della Benadryl Challenge su TikTok, una sfida che chiede agli utenti di riprendersi mentre si assume il Benadryl appunto, un farmaco antistaminico. I giovani utenti poi si filmano mentre continuano ad ingerire il farmaco, fino a quando non inizia a provocare allucinazioni.

Ma gli effetti dell'abuso del Benadryl sono devastanti, come riporta il New York Post, un dosaggio troppo alto può danneggiare il sistema cardiocircolatorio. Chloe, di Oklahoma City, negli Stati Uniti, è deceduta a causa di un'overdose. La storia ha commosso molti giovani che, come questa 15enne, usano quotidianamente TikTok. La famiglia di Chloe ha voluto divulgare la notizia così da mettere in guardia gli altri genitori, in modo che una tragedia del genere non succeda più.