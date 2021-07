Piogge torrenziali in Germania: decine di dispersi

Il bilancio, provvisorio, è di 4 vittime. Sono almeno una trentina le persone che risultano disperse nella località di Schuld, nella Germania occidentale, dove piogge violente e inondazioni hanno distrutto questa notte alcune abitazioni.

Sei case sono crollate a causa dell'alluvione dopo giorni di pioggia continua e altre 24 case sono a rischio crollo. In diversi villaggi, un gran numero di persone è fuggito sui tetti delle proprie case per essere salvato. I soccorritori stanno attualmente cercando di raggiungere le persone con i gommoni.

Le autorità hanno invitato le persone a rimanere a casa se possibile e "salire ai piani superiori se necessario". I vigili del fuoco hanno dovuto salvare diversi conducenti i cui veicoli erano rimasti bloccati in sottopassaggi allagati.

#UPDATE : At least 30 people reportedly missing as houses collapse in western Germany's Schuld town due to flooding and rain.#Hochwasser #Starkregen #Klimakatastrophe #Wuppertal #?? #flut #Deutschland #Flood #Germany #Klimakrise #Dauerregen #Hochwasser pic.twitter.com/Tk8c6hUkdr