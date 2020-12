Sposati da 30 anni, muoiono di covid tenendosi per mano

La storia di Paul e Rose Mary Blackwell, due insegnanti di Prairie, in Texas. Dopo due settimane in terapia intensiva, le loro condizioni sono peggiorate inesorabilmente

Dopo una vita passata insieme, se ne sono andati mano nella mano, portati via dal coronavirus. È il triste destino toccato a Paul e Rose Mary Blackwell, 62 anni lui e 65 lei, entrambi insegnanti a Prairie, in Texas (Stati Uniti).

Paul era docente di educazione fisica e allenatore di football, mentre Rose Mary era da vent'anni insegnante di scuola elementare. Da quanto riporta la Nbc, i due sono morti di Covid 19 dopo due settimane nel reparto di terapia intensiva dell'Harris Methodist Hospital. Il figlio Shawn ha confessato che i coniugi se ne sono andati tenendosi per mano.

Nelle ultime settimana le condizioni di Paul e Rose Mary erano peggiorate sempre di più, fino a quando i medici non hanno confessato ai figli che non vi erano più margini di miglioramento. Lì è arrivata la decisione di interrompere i supporti vitali: in questo modo sono andati via insieme, stringendosi le mani, dopo 30 anni passati l'uno al fianco dell'altra.

La Grand Prairie Independent School District, la scuola dove i coniugi Blackwell prestavano servizio, ha postato un messaggio di condoglianze sui propri canali social, mentre sulla piattaforma GoFundMe, è stata attivata una raccolta fondi per pagare i funerali dei coniugi.