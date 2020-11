I morti in Russia per aver bevuto un disinfettante per le mani al posto dell’alcol a una festa

È accaduto in Jacuzia, una repubblica della Siberia orientale. Avevano comprato un prodotto contenente una sostanza tossico per l’uomo

Sette persone sono morte in Russia dopo aver bevuto un disinfettante per le mani contenente il 69% metanolo, un alcol naturale molto pericoloso per l’uomo.

È successo in Jacuzia, una repubblica della Russia situata nella Sibera orientale, dove secondo quanto riferito dalle autorità e dai media locali, un gruppo composto da nove persone avrebbe acquistato una tanica da cinque litri di disinfettante per le mani, per consumarlo durante una festa al posto dell'alcol.

Due uomini di 27 e 59 anni e una donna di 41 sono morti prima che potessero essere soccorsi. Altre quattro persone sono decedute poi in ospedale, nella capitale Jakutsk, e altre due sono ancora in coma e si trovano in terapia intensiva.

Sulla vicenda intanto è stata aperta un’indagine per omicidio colposo, scrive Moscow Times, quotidiano online in lingua inglese con sede a Mosca.

Gli avvelenamenti da metanolo in Russia

La sezione locale dell’agenzia russa per la tutela dei consumatori Rospotrebnadzor ha fatto sapere di aver dato ordine a negozi e farmacie di ritirare dagli scaffali il prodotto contenete metanolo e ha lanciato un appello alla popolazione per avvertire dei rischi gravi per la salute e chiedere di non bere la soluzione soluzioni idroalcoliche con mentanolo. Secondo Rospotrebnadzor, in tutta la Jacuzia sono state venduti finora più di 200 litri di disinfettante.

Non è la prima volta che in Russia si verificano casi di morte per avvelenamento da metanolo dopo aver bevuto prodotti che lo contenevano in sostituzione di bevande alcoliche. Quattro anni fa decine persone morirono in Siberia, a Irkutsk, dopo aver ingerito un lozione per il corpo che conteneva metanolo.