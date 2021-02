Camminano sul lago ghiacciato, una buca si apre all'improvviso: 4 morti

Una drammatica disattenzione, secondo le prime informazioni disponibili. Quattro persone sono morte ieri nel sud della Svezia dopo essere finite in una buca che si era aperta improvvisamente sul lago ghiacciato su cui stavano camminando.

Camminano sul lago ghiacciato: morti 4 uomini in Svezia

Le vittime sono quattro uomini tra i 65 e i 75 anni, la tragedia nel lago Savsjo, a sud di Jonkoping. I tentativi di rianimare i quattro, prontamente soccorsi, non hanno avuto successo, ha riferito una portavoce della polizia locale. La dinamica esatta dell'incidente deve ancora essere stabilita. tali incidenti, spesso legati alla disattenzione di chi cammina su un ghiaccio troppo fragile, sono comuni in Svezia ma è raro che le conseguenze siano tanto tragiche. La polizia è stata allertata nella parte settentrionale di Vallsjön, a circa quattro chilometri a est di Sävsjö, giovedì alle 18.30 dopo che una persona aveva visto un salvagente sul ghiaccio, senza però vedere nessuna persona. Diverse squadre di soccorso sono state inviate sul lago e quattro uomini, tutti di età compresa tra 65 e 75 anni, sono stati trovati senza vita.