Usa, tensione alle stelle: 29enne ucciso dalla polizia a Los Angeles

Tensione a Los Angeles, dove una folla si è raccolta davanti l'ufficio dello sceriffo per protestare contro l'uccisione da parte di due agenti di polizia di un afroamericano di 29 anni con il quale avevano avuto una colluttazione. L'uomo, identificato dalla 'Cbs' come Dijon Kizzee, è stato ucciso al termine di un inseguimento.

La notizia arriva mentre gli Stati Uniti sono attraversati da in un clima generale di tensione e sfiducia nei confronti della polizia rinnovato dal caso Jacob Blake.

This is #DijonKizzee, 29 yrs old and shot and killed by LA Sheriffs after being stopped for a bike violation. Cops handcuffed his lifeless body. While police investigations can drag on for months/years, cops have already claimed he ran away, and dropped clothes and a gun. #BLM pic.twitter.com/pM6mQfWLeQ