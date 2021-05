Il cadavere di un uomo è stato trovato all'interno di un "dinosauro"

Potrebbe esserci una tragica fatalità dietro il giallo che sta animando Barcellona in queste ore. Il cadavere di un uomo è stato ritrovato all’interno di una statua di cartapesta raffigurante un dinosauro. Sarebbe stato lì probabilmente per giorni senza poter avvisare nessuno e soprattutto senza che nessuno se ne accorgesse.

La statua decorativa era stata realizzata per pubblicizzare un vecchio cinema nel sobborgo di Santa Coloma de Gramenet fuori dal Cubic Building. È stato un papà con il figlioletto a lanciare l’allarme: aveva notato uno strano odore proveniente dalla statua, poi sporgendosi aveva visto qualcosa di strano.

Da una fessura si intravedeva quello che sembrava essere un corpo umano. L’uomo così chiama i soccorsi. Sul posto la Mossos d'Esquadra, la polizia locale. Più tardi un portavoce riferisce: “Abbiamo trovato il corpo di un uomo all'interno della gamba di questa statua di dinosauro. È una morte accidentale. Questa persona è entrata nella gamba della statua ed è rimasta intrappolata non riuscendo più ad uscire. Sembra che stesse cercando di recuperare un cellulare”. E’ questa la pista più accreditata, anche se si continua ad indagare.

L'uomo provava a recuperare il cellulare caduto

Si pensa che l’uomo – le cui generalità non sono state riportate – si sia sporto troppo nel tentativo forse di prendere il cellulare caduto all’interno della statua. E poi sia rimasto intrappolato senza possibilità di vedere di nuovo la luce. Non si esclude possa essersi sentito male una volta caduto, in caso contrario potrebbe aver chiesto aiuto ma purtroppo invano. È stato necessario l’intervento di tre squadre di vigili del fuoco per recuperare il corpo senza vita dell’uomo. I pompieri hanno tagliato la gamba del dinosauro e con una gru sollevato il cadavere.

La polizia si è subito concentrata nel cercare di identificare la vittima. Si è così scoperto che poche ore prima del ritrovamento la famiglia aveva denunciato la sua scomparsa. La polizia è in attesa dei risultati dell'autopsia e non ha confermato ufficialmente la causa della morte dell'uomo né ha avanzato altre ipotesi su come effettivamente sia arrivato all'interno della statua. Nonostante tutti questi interrogativi ancora senza risposta, si tende a privilegiare la tesi dell’incidente e non quella che porta ad un crimine violento.