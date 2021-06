Colpito e ucciso da un fulmine mentre gioca a golf da solo

Un uomo di 70 anni è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre giocava a golf in un club nel New Jersey, negli Stati Uniti. La vittima è Michael Ward, originario di Florence.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, Ward era vicino alla settima buca al Burlington Country Club a Westampton quando si è scatenato un temporale. L'uomo ha provato a rifugiarsi sotto un albero quando è stato colpito dal fulmine.

Michael Ward, l'uomo morto colpito da un fulmine mentre giocava a golf

A trovarlo è stato un membro dello staff del golf club. Sembra che Ward stesse giocando da solo. Altri giocatori erano presenti in quel mondo sul campo, ma nessuno di loro è rimasto ferito. "In tutti questi anni di servizio, non ho mai sentito di incidenti simili", ha detto il tenente Brian Ferguson, della polizia di Westampton.

Secondo i media locali, la morte di Michael Ward potrebbe essere la prima del 2021 legata ai fulmini negli Stati Uniti: lo scorso anno le vittime morte in circostanze simili erano state 17. Secondo il National Weather Service, ogni anno negli Stati Uniti si registrano 41 morti legati ai fulmini. Un dato comunque in calo rispetto al passato, per merito anche di una massiccia campagna di sicurezza e di un maggior accesso alla previsioni del tempo (e relativi avvisi di sicurezza). Le vittime sono in prevalenza uomini, come rilevato dal Washington Post: dei 40 morti registrati nel 2016, solo 9 erano donne.

Il maggior numero di vittime si registra generalmente negli Stati meridionali e nelle regioni montuose, dove cadono più fulmine e dove si svolgono maggiori attività all’aperto. La Florida è lo Stato più colpito, ma si registrano casi anche in Oklahoma, New York e Michigan.