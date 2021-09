È morto Luigi, il "cane postino" che ha commosso l'Italia

È morto Luigi, il cagnolino diventato "eroe" durante il lockdown. Era conosciuto da tutti come il "cane postino" e aveva anche vinto il "Premio fedeltà 2020" di San Rocco di Camogli. Il pinscher aveva 12 anni. Sul sito de Il Gazzettino il ricordo della padrona Maria Beatrice Buzzat: "Eravamo fratello e sorella". Durante le settimane più dure della pandemia, quando Feltre (in provincia di Belluno) era zona rossa, Luigi si era guadagnato fama nazionale. Zaino in spalla, faceva avanti e indietro dalla casa della sua padrona e quella della madre Anna trasportando con sé beni di prima necessità in sicurezza.

Il postino a quattro zampe percorreva centinaia di metri da solo per portare giornali, farmaci e cibo all'anziana donna, e poi tornava a casa. "In lui c'era davvero qualcosa di speciale - racconta Beatrice -. Era sempre con noi, era parte della nostra famiglia ma anche della comunità". La donna racconta poi le ultime ore del suo Luigi: "Dovevamo andare a fare la spesa. Ho visto che era a terra in fondo al giardino e l'ho subito preso in braccio. Faceva fatica a respirare e non aveva più forze. Era un peso morto, ma nonostante questa condizione è riuscito ad alzare la testa e ad appoggiarla sulla mia spalla. Non so davvero come abbia fatto. Poi ha alzato gli occhi verso di me".

Un'ultima disperata corsa dal veterinario si è rivelata purtroppo inutile. Luigi ora riposa nel giardino di casa, avvolto nella sua coperta e con al collo la medaglia di "cane più fedele del 2020". Il governatore del Veneto, Luca Zaia, lo aveva ringraziato in un post sul suo profilo Facebook per il prezioso aiuto in un momento di estrema difficoltà. E lo ha salutato nella mattina della triste notizia.