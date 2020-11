"Su Maradona hanno sbagliato le cure"

Mentre il mondo piange Diego Armando Maradona monta la polemica sulle cure ritardate e sui presunti errori che hanno portato El Pibe de Oro alla crisi cardiaca causata da un edema polmonare. La formula esatta è "insufficienza cardiaca acuta con cardiomiopatia dilatativa". E la crisi, hanno potuto accertare i medici durante le tre ore dell’esame, è stata provocata da un «edema polmonare acuto», secondo quanto scrive il quotidiano argentino Clarìn, il primo a dare la notizia della scomparsa del campione mercoledì pomeriggio. Il Corriere della Sera oggi racconta che ad accusare la gestione post operatoria è stato l’ex medico dell’argentino, Alfredo Cahe:

«Un decesso quantomeno insolito— ha detto, con tono volutamente polemico a Telefe — nel senso che Maradona non è stato curato a dovere. Prima di tutto, avrebbe dovuto restare ricoverato. Non esiste che un paziente nelle sue condizioni venga dimesso una settimana dopo quel tipo di intervento. Mandarlo a casa è stata una stupidaggine. In secondo luogo avrebbe dovuto avere un medico adeguato accanto, che fosse in grado di assisterlo in caso di emergenze, cosa che evidentemente non è accaduta. Non so perché ci fosse tanta urgenza di operarlo, ho molti dubbi. Non era necessario intervenire subito».