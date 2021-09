Attaccato da uno squalo mentre fa surf: muore a 30 anni

Un surfista è morto dopo essere stato morso da uno squalo sulla costa nord del New South Wales, in Australia. La tragedia è avvenuta alle 11 di domenica mattina (ora locale) A Emerald Beach, a nord di Coffs Harbour. L'uomo, di 30 anni, ha riportato ferite gravi al braccio destro e alla schiena che non gli hanno lasciato scampo. Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati prima dalle persone presenti sul posto e in un secondo momento dai paramedici, il giovane è morto sulla spiaggia.

Uno dei sanitari, Chris Wilson, ha detto ai media che è stato un momento "devastante" per tutti quelli che erano in spiaggia, aggiungendo che alcuni di loro sono andati in aiuto dell'uomo dimostrando un coraggio ammirevole "in una situazione molto difficile". Al 30enne sarebbe stata fatale la ferita al braccio.