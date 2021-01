Il vicino dà l'allarme per l'acqua sotto la porta: trovato morto nella vasca da bagno

Era nella vasca da bagno e si sarebbe sentito male all'improvviso: si è disperatamente aggrappato al rubinetto per cercare di restare in piedi, finendo per sradicarlo dal muro, ma non è riuscito a chiedere aiuto e nemmeno a mettersi in salvo, stroncato in pochi attimi da un malore purtroppo fatale. Questo il tragico destino di un 50enne di Leno, cittadina in provincia di Brescia: il suo cuore si è fermato per sempre nella notte tra venerdì e sabato. A dare l'allarme è stato un vicino di casa, spaventato dal flusso d'acqua che usciva dalla porta dell'abitazione della vittima che aveva ormai raggiunto il piano inferiore.

L'uomo trovato morto nella vasca da bagno a Leno (Brescia)

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Verolanuova: una volta dentro l'appartamento hanno trovato il corpo senza vita dell'uomo riverso nella vasca da bagno e avviato le indagini del caso. Scartata in poco tempo l'eventuale responsabilità di terze persone, anche grazie alla visione dei filmati delle telecamere della zona, che hanno escluso che qualcuno possa essersi introdotto nell'abitazione del 50enne, l'ipotesi più accreditata resta quella del malore improvviso.

Per questa ragione il magistrato di turno non ha disposto l'autopsia e la salma è già stata restituita ai familiari.