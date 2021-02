Call center ''scorretto'': operatore multato di 260mila euro

La maxi sanzione nei confronti di un dipendente KiKxxl, accusato di pubblicità telefonica illegale. L'azienda ha fatto ricorso contro la misura e a decidere sarà il tribunale di Bonn, in Germania

In Germania

Un operatore del call center KiKxxl è stato multato per 260mila euro dall'Agenzia federale tedesca delle reti, con l'accusa di pubblicità telefonica illegale. L'autorità tedesca ha spiegato che KiKxxl ha fatto chiamate pubblicitarie illegali per conto di società nei settori delle telecomunicazioni, dell'energia e delle assicurazioni. La sanzione non è ancora definitiva perché l'azienda ha fatto ricorso contro la misura e il tribunale di Bonn dovrà decidere sul caso.

Come riporta la stampa tedesca, la Federal Network Agency accusa il call center di aver chiamato i consumatori nonostante consensi vecchi o falsificati. Secondo l'autorità di regolamentazione, numerosi consumatori si sono lamentati di essere stati chiamati nonostante il divieto. Inoltre, ha riferito che un cliente di KiKxxl è già stato colpito da una pesante multa, accusato di aver fatto chiamate illegali.

KiKxxl ha, secondo le cifre dell'azienda, più di 2.400 dipendenti e un fatturato annuale di più di 68 milioni di euro. L'Agenzia Federale della Rete ha ricevuto più di 63.000 denunce l'anno scorso sulla pubblicità telefonica inammissibile, un numero record nella storia dell'agenzia. Nel 2020, le autorità hanno applicato sanzioni finanziarie per un totale di 1,35 milioni di euro in 17 casi. La multa più alta consentita ammonta a 300.000 euro. Le chiamate pubblicitarie fatte senza consenso sono proibite in Germania.