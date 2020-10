Barista in pausa abbassa la mascherina per fumare fuori dal locale: 400 euro di multa

Una barista di un locale di Pavia si è vista comminare una sanzione di 400 euro per aver abbassato la mascherina per fumare una sigaretta mentre si trovava in pausa davanti al locale in cui lavora. Secondo Repubblica, i vigili sono arrivati intorno alle 22.30, mentre la ragazza si trovava all’esterno del bar L’ombra de vin, in piazza della Vittoria.

Sul verbale i vigili hanno scritto che la barista è stata multata perché “non usava correttamente la mascherina in una zona di forte flusso”, ma la titolare difedende la sua dipendente e annuncia che farà ricorso: a quell’ora, sostiene, il locale era semivuoto e torna a riempirsi intorno alle 23.30, gli unici clienti presenti in quel momento erano seduti ai tavolini in piazza a più di tre metri di distanza, lei portava la mascherina e la barista si trovava distante più di un metro mentre fumava.

Abbassa la mascherina per fumare fuori dal bar: multa da 400 euro

“Non pagheremo i 400 euro e mi farò carico io di tutte le spese legali, che non voglio gravino su una mia dipendente, peraltro sempre molto precisa e attenta alle regole”, ha detto la titolare del bar.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da quando la barista è stata multata, dice la titolare, ci sono state diverse manifestazioni di solidarietà nei loro confronti e alcuni clienti si sarebbero offerti di fare una colletta per raccogliere la cifra necessaria. La titolare ha ribadito però l’intenzione di fare ricorso, tanto che si è già rivolta a un legale: "Non si può sanzionare qualcuno perché secondo i vigili potrebbe esserci un rischio di assembramento. Le persone erano ben distanziate e l'assembramento non c'era”.