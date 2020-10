Abbassa la mascherina per far leggere il labiale all'amica con problemi di udito: 400 euro di multa

Una multa da 400 euro per essersi abbassata la mascherina in Corso Sempione, a Milano. Il motivo della 'trasgressione'? Far leggere il labiale all'amica con problemi di udito. La protagonista della vicenda è Veronica, una 27enne milanese, che ha raccontato ha MilanoToday tutta la storia: "Avrei accettato la multa se avessi abbassato la mascherina per accendermi una sigaretta, ma l'ho fatto per farmi leggere il labiale da una persona che ha grossi (e certificati) problemi di udito".

Veronica voleva soltanto farsi capire da Eleonora, amica e collega con un'importante disabilità, ma il vigile si è dimostrato inflessibile, applicando alla lettera le disposizioni del Dpcm: "La mascherina la indosso sempre ma questa mia amica ha problemi dalla nascita, ha un impianto cocleare e dovevo parlarle. Ho abbassato la mascherina qualche attimo, giusto il tempo di dirle dove dovevamo andare. E in quel momento si è avvicinato il vigile con in mano un blocchetto per i verbali".

"La mascherina la indosso sempre ma questa mia amica ha problemi dalla nascita, ha un impianto cocleare e dovevo parlarle. Ho abbassato la mascherina qualche attimo, giusto il tempo di dirle dove dovevamo andare. E in quel momento si è avvicinato il vigile con in mano un blocchetto per i verbali e lo ha compilato immediatamente. Nelle note ho fatto scrivere la circostanza in cui è avvenuto questo illecito. Praticamente ho fatto mettere nero su bianco al vigile che mi sono avvicinata senza mascherina per farmi capire, ma dalla copia che mi ha dato non si riesce a leggere: la grafia è pessima". La giovane adesso cercherà di impugnare il provvedimento avvalendosi di un avvocato: ''Quello che è successo non è giusto''.