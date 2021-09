Mummifica il cadavere della madre per continuare a prendere la sua pensione

Ha ammesso nell'interrogatorio di aver congelato il corpo con impacchi di ghiaccio nel seminterrato. L'ha avvolto in bende e garze per assorbire qualsiasi fluido corporeo. Poi ha coperto tutto con sabbia per gatti. Scoperto "grazie" a un postino scrupoloso

La polizia lo ha scoperto dopo più di un anno dal decesso. Il figlio voleva continuare a percepire la pensione della madre, anche dopo che l’anziana donna era morta. Per farlo ha deciso di mummificare il cadavere. Succede vicino a Innsbruck, Austria. Le indagini hanno fatto emergere come la donna fosse morta, a 89 anni di età, nel giugno 2020. A quel punto suo figlio di 66 anni aveva conservato il corpo in cantina per continuare a ricevere l'assegno.

Si era adoperato a tal fine congelando il cadavere e poi imbalsamandolo. Nel dettaglio ha ammesso nell'interrogatorio di aver congelato il corpo con impacchi di ghiaccio nel seminterrato. L'ha avvolto in bende e garze per assorbire qualsiasi fluido corporeo. Poi ha coperto tutto con sabbia per gatti. Al fratello che più volte chiedeva notizie della mamma, rispondeva che le condizioni della donna erano molto critiche, perché soffriva di demenza senile, ed era stata ricoverata in una struttura specializzata. Non era così.