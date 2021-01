Camila, la giovane madre di sei bambini morta pochi giorni dopo aver dato alla luce tre gemelli

Non ce l'ha fatta la giovane Cassimiro da Conceição: è deceduta in un ospedale di Itajaí, Santa Catarina, in Brasile. Aveva solo 32 anni. Sono emerse gravi complicazioni emorragiche dopo il parto cesareo. Poi la situazione è precipitata

Camila Cassimiro da Conceição, 32 anni, giovane madre che aveva dato alla luce tre gemelli lunedì scorso, è morta pochi giorni dopo il parto a Itajaí, Santa Catarina, in Brasile. Un dramma che si è consumato quando il parto trigemellare sembrava essere andato per il meglio.

Muore giovane madre di sei bambini in Brasile

Sono emerse gravi complicazioni dopo il parto cesareo alla 36esima settimana di gestazione, e si è reso necessario un intervento chirurgico. La donna, ricoverata in seguito nell'Unità di Terapia Intensiva (ICU), non ce l'ha fatta ed è decedua per complicazioni legate a un'emmorragia all'Ospedale Marieta Konder Bornhausen. I gemelli Vitória, Breno e Valentina sono ancora in ospedale, ma le loro condizioni di salute sono buone.