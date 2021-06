Il cane fugge sui binari, uomo travolto e ucciso dal treno

Stava portando a passeggio il cane insieme alla fidanzata quando l’animale è scappato sui binari del treno. Lui ha cercato di recuperare il cane, ma è stato investito da un treno. Sono morti sia l’uomo che il cane.

Tragico incidente questa notte in provincia di Venezia poco dopo la mezzanotte di venerdì. Secondo un prima ricostruzione delle forze dell’ordine, l’uomo era insieme alla sua fidanzata a spasso con i loro tre cani. Stavano costeggiando la zona ferroviaria di Marghera quando ad un tratto uno degli animali è fuggito sui binari. Il padrone lo ha seguito per tentare di recuperarlo, ma in quel momento è arrivato il convoglio. Il macchinista non ha potuto far nulla per evitare di investire l'uomo e il cane.

All'uomo è piombato addosso il treno regionale diretto a Verona, con 60 viaggiatori a bordo, che non ha potuto evitare l'impatto e ha fermato la sua corsa alla stazione. Le urla disperate della fidanzata hanno richiamato alcuni passanti che stavano salendo su un autobus. Con l'aiuto del conducente di un bus hanno soccorso la donna e chiamato le forze dell'ordine. Le operazioni di recupero della vittima sono terminate alle 2:35 e la circolazione ferroviaria è ripresa alle 3:10.