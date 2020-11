Myss Keta e la storia (falsa) del flirt con D'Alema

In occasione dell'uscita del suo nuovo album "Il cielo non è un limite" programmata per venerdì la "Lady Gaga italiana" parla di "Spezzaferro", Tiziano Ferro e della sua mascherina

In una divertentissima intervista rilasciata oggi a Stefano Mannucci per il Fatto Quotidiano, Myss Keta oggi parla del suo presuntissimo - per non dire falso - flirt con Massimo D'Alema in occasione dell'uscita del suo nuovo album "Il cielo non è un limite" programmata per venerdì:

Massimo venne a trovarmi al soundcheck. Era uscito dal bosco. Quel Massimo?

D’Alema. Faceste anche un selfie insieme. Ma cosa le disse ‘Spezzaferro’?

Era un mio concerto nel Lazio. Mi chiese di tornare a cantare lì. E cos’altro, Myss Keta?

Queste sono storie personali tra ex marito e moglie. Sarà contenta la signora Linda. Non mi faccia prendere querele. Di D’Alema lei ha più volte dichiarato che siete stati amanti e ora amici, che lui ci ha provato spalmandole la crema sulla barca a vela...

Tutto agli atti. Di più non posso rivelare.

La "Lady Gaga italiana" poi parla del suo nuovo singolo "Due": "Come dimostro nel video, siamo alle prese con un nevrotico mosaico di annunci che svela la condizione dell’Oc ci de nt e contemporaneo e la saturazione del mondo post-capitalista". Racconta poi delle sue frequentazioni tra i vip: "L’anno scorso ho passato una bellissima serata con Tiziano Ferro, mi ha confessato di essere un mio fan, abbiamo cantato insieme". Infine spiega per l'ennesima volta perché mette la mascherina: "La mia provocazione artistica, prima che accadesse questo casino nel mondo, era far capire a tutti che la mascherina non copre, ma svela molto di quanto la gente vorrebbe nascondere. Adesso che la pandemia ci costringe a velare la nostra bocca, quasi tutti sembrano aver afferrato il concetto".