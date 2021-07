"Sesso senza preservativo, alle ragazze dico che sono sterile": bufera sulla 19enne star di Tiktok da 26 milioni di follower

Polemica in Spagna sull'influencer e cantante Naim Darrechi, 19enne di Maiorca molto famoso sui social con 26 milioni di follower su TikTok, che ha affermato di evitare di usare il preservativo dicendo alle sue partner di essere sterile. La ministra per l'Uguaglianza Irene Montero ha chiesto all'autorità giudiziaria di indagare su Darrechi per scoprire se quanto dichiarato dal giovane corrisponda a verità e in quel caso identificare le possibili vittime di questo "inganno sessuale", augurandosi che il 19enne venga perseguito. Nei giorni scorsi il consiglio dei ministri spagnolo ha approvato un disegno di legge (noto come legge 'Solo sì significa sì') che modifica le norme in vigore sullo stupro, in base alla quale ogni atto portato avanti senza consenso sarà considerato "violenza sessuale". La legge elimina anche la distinzione tra aggressione, atti contro la libertà sessuale commessi con violenza e intimidazione e abuso senza violenza e intimidazione, considerato un reato meno grave. Il testo dovrebbe essere discusso e approvato in via definitiva dal Parlamento a settembre.

Darrechi aveva dichiarato allo YouTube Mostopapi: "Trovo difficile farlo con il preservativo, quindi non lo uso mai". Il giovane aveva poi spiegato che nonostante non usasse mai protezioni nessuna delle sue partner era rimasta incinta e di aver iniziato così a pensare di "avere un problema": per questo dice alle donne con cui aveva rapporti di essere "sterile". Darrechi si è poi scusato su Instagram, definendo le proprie dichiarazioni "fuori luogo" e "non corrette", ma il video ha rinfocolato le polemiche. "Vantarsi davanti a 26 milioni di follower di una cosa del genere riflette l’urgenza di riflettere sul consenso", ha ribadito la ministra Montero.

Il governo regionale delle Isole Baleari sta esaminando i rapporti sulle condotte di Darrrechi, al quale è stato chiesto di chiudere tutti i suoi account social. Darrechi "ha messo a rischio molte donne, presumibilmente nelle Isole Baleari, per malattie sessualmente trasmissibili e gravidanze indesiderate", hanno fatto sapere le autorità locali.