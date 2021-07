Nascose alla fidanzata di avere l’artrite reumatoide: il vescovo annulla le nozze in chiesa

Appena due mesi dopo essersi conosciuti, due giovani veneziani si sono sposati in comune e poi, qualche tempo dopo, in chiesa. Poche settimane dopo le nozze davanti al parroco, però, la sposa ha scoperto che il marito soffriva di una grave forma di artrite reumatoide, una malattia infiammatoria cronica autoimmune che colpisce le articolazioni: una circostanza che l'uomo le aveva taciuto, per timore che lei potesse lasciarlo. Cosa che alla fine è successa, perché la sposa, dopo averlo scoperto ed essersi sentita tradita da quel segreto ha deciso di separarsi, chiedendo anche l'annullamento del matrimonio religioso celebrato nel 2019 a Vigonovo, nella diocesi di Padova. Il vescovo, monsignor Claudio Cipolla, ha concesso l'annullamento, come racconta il Corriere del Veneto, in virtù del nuovo "processo breve” introdotto nel 2015 da Papa Francesco per le cause di nullità di matrimonio dovute a casi particolari, che consente, come in questo caso, di evitare le lungaggini della Sacra Rota.

Che la donna non fosse a conoscenza della malattia del marito e che quest'ultimo non gliele avesse parlato per timore paura di essere lasciato sono fatti "accertati", si legge nella sentenza firmata da monsignor Cipolla. Qualche settimana dopo le nozze, l'uomo fu costretto a sospendere l'assunzione dei farmaci che prendeva contro la malattia e il suo fisico ha avuto un crollo: a quel punto non gli era rimasto altro che svelare tutta la verità. La donna, ha raccontato, si è sentita tradita: se fino a quel momento aveva sempre pensato che sarebbe rimasta insieme al marito di fronte a qualsiasi avversità, sapere di essere stata ingannata per arrivare al matrimonio è stato "inaccettabile".

Perché il vescovo ha annullato le nozze

Il vescovo ha annullato le nozze perché fin da subito i coniugi si erano negati la possibilità di avere dei figli (considerando anche che la malattia comporta una ridotta fertilità) ma soprattutto perché "l'inganno" (come viene definito nella sentenza) dimostra il "dolo subito dalla donna (...) poiché l’uomo ha nascosto la verità sulla propria condizione di salute per poter arrivare al matrimonio".

Nel caso specifico, ha spiegato l'avvocato Carlotta Costa, patrono stabile del Tribunale ecclesiastico del Triveneto, "non è la malattia a comportare l'invalidità del matrimonio, perché la solidarietà resta un dovere per i coniugi. Qui il problema è che il consenso alle nozze deve rimanere un atto libero e, per esserlo fino in fondo, necessità di una piena consapevolezza". Nella sentenza, il vescovo di Padova ha anche vietato ai due di risposarsi in chiesa senza prima avere avuto il via libera della Diocesi, che potrà arrivare solo se "accoglieranno il matrimonio con tutti i fini (...) e manifestando apertamente al futuro coniuge il proprio stato di salute".