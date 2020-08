Naufragano su un'isola sperduta e disabitata: si salvano scrivendo "SOS" sulla spiaggia

Quando avevano quasi smesso di sperare di essere salvati, c'è stato il lieto fine. Tre marinai della Micronesia erano naufragati su un'isoletta disabitata e sperduta nel Pacifico occidentale: sono stati soccorsi grazie alla scritta "Sos", visibile dal cielo, che avevano fatto sulla sabbia.

I tre uomini risultavano dispersi da tre giorni: la loro barca di 7 metri aveva finito il carburante. Sono stati trovati sull'isola Pikelot da un elicottero della marina australiana. Non sono feriti e sono in discrete condizioni di salute.

I marinai erano salpati dall'atollo di Pulawat e avreebro dovuto percorrere 42 miglia fino a quello di Pulap: non ci sono mai arrivati, sono andati fuori rotta ed è terminato il carburante. Nella giornata di sabato erano partite le ricerche da Guam, poi un aereo di ricerca australiano decollato da una portaerei e diretto alle Hawaii per delle esercitazioni ha notato la grande scritta sulla sabbia e ha subito soccorso i marinai con acqua e cibo. A riportarli a casa ci ha poi pensato un pattugliatore della Micronesia.

L'elicottero che ha visto la scritta sulla spiaggia: "Eravamo verso la fine della nostra missione di ricerca", ha detto il pilota del KC-135, il tenente colonnello Jason Palmeira-Yen. "Abbiamo cambiato rotta per evitare alcuni rovesci di pioggia ed è stato in quel momento che abbiamo guardato in basso e abbiamo visto un'isola, quindi abbiamo deciso di dare un'occhiata e in quel momento abbiamo visto l'SOS e una barca proprio accanto sulla spiaggia".

Un elicottero della nave d'assalto anfibia australiana HMAS Canberra è atterrato sulla spiaggia scaricando cibo e acqua per il trio incagliato, mentre le truppe australiane hanno confermato l'identità degli uomini e verificato che non avevano ferite gravi.