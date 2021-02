"Nel governo Draghi-Mattarella metà uomini e metà donne (e niente posti per Salvini o Zingaretti)"

L'esecutivo avrà la parità di genere e non ci saranno leader politici. Il varo è previsto per venerdì 12 febbraio

Il governo che Mario Draghi si prepara a varare sarà espressione sua e del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sarà composto per metà da uomini e per metà da donne e non ci sarà spazio per i leader politici di primo piano come Matteo Salvini e Nicola Zingaretti. Lo scrive oggi Francesco Verderami sul Corriere della Sera, facendo sapere che il presidente del Consiglio incaricato ha fatto formalmente sapere alle forze politiche che per la formazione della squadra di governo verrà applicato l’articolo 92 della Costituzione.

«Alla lettera». Tradotto vuol dire che saranno solo Mattarella e Draghi a decidere la compagine ministeriale, scegliendo in piena autonomia i politici che ne faranno eventualmente parte. «Prepariamo i sali, perché si prevedono mancamenti», sospira un dirigente del Pd, rappresentando una condizione che accomuna anche le altre forze della futura maggioranza.

Un colpo di scena che cambia molto rispetto alla condizione di partenza e, soprattutto, alle aspirazioni delle forze politiche che verranno irrimediabilmente frustrate anche dal punto di vista dei nomi e delle forze:

L’esecutivo non è espressione dei partiti ma un governo del presidente, dettaglio che stronca le ambizioni di quei leader, da Salvini a Zingaretti, che meditavano di farne parte.

Infine, anche il Corriere conferma che lo slittamento della cerimonia per i Patti Lateranensi è un indizio dell'arrivo del nuovo governo: quella festa, domani, sarebbe potuta essere l’ultima apparizione di Conte in veste di presidente del Consiglio, l’occasione per accomiatarsi da quanti fino all’ultimo lo avevano sostenuto in Vaticano. Domani invece sarà il primo giorno utile per la visita di Draghi al Quirinale con la lista dei ministri.