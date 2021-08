Attaccata da una gazza al parco: muore neonata di 5 mesi

Era tra le braccia di sua madre, quando quest’ultima è finita a terra a causa dell’attacco di un uccello. La caduta è stata fatale per la piccola di soli 5 mesi che, dopo il trasporto in ospedale, è morta. La tragedia si è consumata all’interno di un parco pubblico, dove la madre della piccola stava passeggiando senza problemi. Ad un tratto è arrivata in picchiata una gazza che ha aggredito la donna, la quale non è riuscita a difendersi e, per cercare di divincolarsi dall’attacco dell’animale, è franata a terra insieme a sua figlia.

Choc a Brisbane, città situata sulle sponde dell’omonimo fiume, sulla costa est dell’Australia. La donna era di passaggio nella zona verde con in braccio la figlia neonata quando è successo il tutto. Un fatto non così incredibile nello stato oceanico perché la gazza è un uccello molto diffuso ed è considerato un volatile molto aggressivo, soprattutto nel periodo della riproduzione.

Gli attacchi della gazza sono dei modi estremi di difendere la zona dove nidificano e allevano la prole. Il problema è che l’uccello ha un bacco molto appuntito che diventa come una lama. Non sono infatti così rati gli interventi dei soccorsi australiani per aiutare persone ferite, anche gravemente, dopo gli attacchi dei volatili. In questo caso i paramedici sono intervenuti prontamente e hanno portato in ospedale la piccola di 5 mesi, che però, purtroppo, non ce l’ha fatta.