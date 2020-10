Il bambino appena nato che strappa la mascherina al dottore

Quando ha pubblicato sul suo profilo Instagram la foto del neonato che aveva appena fatto mentre le con le sue manine gli tira via mascherina dal viso, il dottore Samer Cheaib non pensava che diventasse virale e facesse il giro del mondo. Che fosse però uno scatto “significativo”, questo ginecologo libanese lo aveva intuito. Condividendolo su Instagram, aveva scritto una didascalia che sottolineava il forte simbolismo dell’immagine: “Vogliamo tutti un segno che presto ci toglieremo la mascherina”.

Ma la grande attenzione che la sua foto ha suscitato ha lasciato comunque sorpreso Samer Cheaib. Single, 43 anni, esperto di fertilità, Cheaib ha raccontato a Gulf News come è nata quella foto: “Questo bambino era il secondo di una coppia di gemelli che ho fatto nascere un paio di settimane fa. Il padre felice stava scattando una foto di me con in braccio i due bambini. Il secondo mi aveva appena strappato via la mascherina e il papà ha pensato che fosse un momento da fissare”.

Neonato strappa la mascherina la dottore che lo ha fatto nascere: la foto virale

Per Cheaib quella foto rappresenta il desiderio naturale degli uomini di potersi togliere prima o poi la mascherina quando tutto questo sarà finito e così ha deciso di condividerla sul profilo Instagram.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“È stata un risposta così spontanea da parte del bambino. La gente si è commossa perché è come se facesse presagire la fine di Covid-19. Tutti vogliono togliersi presto la mascherina e chissà che non potremo farlo presto - ha spiegato il ginecologo - C’è della positività in quella foto e credo che porti un sorriso sul viso delle persone che la vedono”. La positività e il sorriso saranno due alleati fortissime, ha aggiunto il dottore, per aiutare le persone a combattere e superare la pandemia. “Questo piccolo neonato voleva un mondo senza mascherina e molto presto lo avremo”, è l'augurio del dottor Cheaib.