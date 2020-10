Neonato sopravvive ad un incidente aereo: morti i genitori

Miracolo in Colombia, hanno titolato tutti i media locali. Un neonato di nome Martin è sopravvissuto ad un terribile incidente aereo avvenuto ieri a Ubaté, in cui hanno perso la vita entrambi i suoi genitori. Come riporta il quotidiano El Tiempo, la famiglia viaggiava su un monomotore Piper PA-Turbo Arrow IV, partito da Santa Marta e diretto a Bogotà. Nello schianto sono morte tre persone, ma non il piccolo.

Quanto sono arrivati sul luogo dell'incidente, i soccorritori hanno trovato subito i tre cadaveri, poi sono stati sorpresi dalla presenza del bimbo, he è stato prima trasferito in un ospedale della zona e poi ad un centro pediatrico specializzato a Bogotà.

Le condizioni di salute del neonato non sono ancora state rese note, mentre i media locali hanno diffuso le identità dei genitori. Il padre sarebbe Fabio Grandas, medico ed esperto pilota, che si trovava ai comandi, mentre la moglie è Mayerlin Daz, avvocato, che viaggiava con lui insieme ad un'amica, la terza vittima.