Infermieri no vax, scoppia un focolaio in una casa di riposo

Per fortuna 24 dei 36 ospiti di una Rsa di Roma si erano sottoposti al vaccino: in 15 si sono re-infettati ma il sistema immunitario ha permesso di evitare i gravi sintomi della Covid-19

Dopo i casi della Liguria anche nel Lazio si sarebbe sviluppato un nuovo focolaio di coronavirus proprio dove non avrebbe dovuto più rientrare: a Fiano Romano 27 anziani di una casa di riposo e riabilitazione sono risultati contagiati dal coronavirus dopo che una operatrice socio-sanitaria aveva involontariamente contagiato altri colleghi. Poi il Sars-Cov-2 entrato nella struttura protetta ha viaggiato di letto in letto trasformando la struttura in un cluster di Covid-19.

Per fortuna gli operatori dell'Asl Roma 4 un paio di mesi fa avevano sottoposto al vaccino la maggior parte degli ospiti della Rsa e al momento non è stato necessario nessun trasferimento d'urgenza degli ospiti in ospedale nonostante si tratti di persone molto anziane con un'età media di 85 anni.

Dei 36 ospiti 24 erano riusciti a sottoporsi al vaccino e in 15 si sono re-infettati ma il sistema immunitario allenato a riconoscere il celebre uncino del coronavirus ha permesso di evitare i gravi sintomi della Covid-19. Altri 12 ospiti invece non avevano fatto il vaccino. Sono loro preoccupare i sanitari.

Come riportato dal Messaggero l'operatrice no-vax che ha dato origine al cluster non sarà licenziata ma l'ennesimo caso di focolaio in una struttura protetta riaccende i riflettori sulla necessità di una normativa che tuteli le categorie fragili che non possono sottoporsi al vaccino.