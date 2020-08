Mangiano al cinese, scappano senza pagare e lasciano un biglietto: "Ci avete portato il Covid"

Dopo aver mangiato in un ristorante cinese-giapponese con la formula "all you can eat", sette giovani sono scappati senza pagare per quanto mangiato (un totale di 180 euro, vale a dire poco più di 25 euro a persona). Come se non bastasse, hanno anche lasciato un messaggio inequivocabile, triste e razzista scritto a mano su un bloc-notes e rivolto ai titolari del locale, una famiglia di cittadini cinesi: "La put*** di tua mamma, cinesi di m****, ci avete portato il Covid".

E' successo a Cirié, cittadina alle porte di Torino. "Quel foglietto - dice il titolare a TorinoToday - fa ancora più male che il conto non pagato, per cui comunque ho presentato denuncia alla tenenza cittadina dei carabinieri. Si offende immotivatamente tutta la nostra comunità, non si fa così, è una vergogna".

I militari hanno avviato le indagini sull'accaduto: si comincia con l'analisi dei filmati delle telecamere della zona, che certamente hanno immortalato il gruppetto in uscita dal ristorante. Il locale riaprirà questa sera, giovedì 27 agosto, dopo che è rimasto chiuso nella giornata di ieri e per quella di oggi (tranne la serata appunto, quando riaprirà).