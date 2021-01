La storia di "nonno Basilio", 103 anni: sopravvissuto al lager è stato vaccinato contro la Covid

Rinchiuso per due anni in un campo polacco, riuscì a fare ritorno in Italia solo al termine di un viaggio lungo e rocambolesco. Questa mattina l'anziano è stato vaccinato insieme agli altri ospiti della RSA “Villa San Biagio” di Dicomano (Firenze)

"Nonno Basilio", all'anagrafe Basilio Pompei, 103 anni, è il più anziano in Toscana ad aver ricevuto il vaccino anti Covid. Ex macellaio di Pontassieve, l’anziano è uno dei 15 ospiti (sempre risultati negativi) della RSA “Villa San Biagio” di Dicomano (Firenze) che questa mattina sono stati vaccinati dalla task force del distretto di Borgo San Lorenzo della ASL del Mugello. Sette dosi vaccinali avanzate sono state poi inoculate ad altrettanti operatori della struttura. Il previsto richiamo è fissato per tutti il prossimo 26 gennaio.

Personaggio molto noto nella zona, nonno Basilio è l’unico protagonista ancora in vita del documentario “In mano ai barbari” proiettato tempo fa nella Sala del Consiglio del Comune di Pontassieve. È stato infatti uno dei tanti soldati italiani catturati, rastrellati e deportati nei territori del Terzo Reich nei giorni che seguirono all’annuncio dell’armistizio dell’8 settembre 1943. Rinchiuso per due anni in un campo polacco, riuscì a fare ritorno in patria solo al termine di un viaggio lungo e rocambolesco. Sulla sua vicenda ha anche scritto il memoir “Diari di guerra e di prigionia” insieme ai suoi compagni di sventura Elio Materassi e Antonio Ponzalli.

Per il direttore della RSA Francesco Melani la vaccinazione di nonno Basilio e degli altri ospiti è stato un momento a lungo atteso "che premia gli sforzi di tutti coloro – infermieri, oss, fisioterapista, animatrice e addetti alle pulizie – che in un anno terribile e faticoso hanno lavorato con professionalità e straordinaria abnegazione per preservare la salute di tutti gli assistiti. Grazie alla vaccinazione la nostra struttura viene adesso messa definitivamente in sicurezza. Ecco perché guardiamo con grande fiducia al 2021, pronti ad accogliere in struttura ulteriori nuovi ospiti".