Il nonno 97enne vaccinato a casa dal nipote infermiere: era in isolamento da marzo 2020

L’emozione di ricevere la prima dose del vaccino, dopo quasi un anno passato in isolamento, era tanta per William Begley, 97enne veterano della seconda Guerra Mondiale di Weymouth, nel Massachissetts.

È stata resa ancora più grande dal fatto che a fargli l’iniezione è stato il nipote David, infermiere del vicino South Shore Hospital. Un momento speciale per entrambi.

Il veterano di guerra vaccinato dal nipote infermiere: "Un segnale di speranza che tutto questo finirà"

Un video li ha immortali durante la somministrazione, avvenuta a casa dell’anziano Begley, grazie un’unità operativa mobile pensata per questo tipo di interventi. Far uscire l’anziano Begley per portarlo in uno dei centri di vaccinazione della zona poteva essere rischioso e avrebbe comportato notevoli difficoltà, così è stato deciso di far ricorso all’unità mobile, attrezzata con quello che occorre, come se fosse un’ambulanza e con personale specializzato a bordo.

A 97y/o WWII Veteran who has been in quarantine since March, gets his first dose of the #covid19 vaccine at his Weymouth home & it is administered by his grandson thanks to a program @ the hospital where he works. More @ 11p ?@WCVB? #wcvb ? Credit: ?@southshorehosp? pic.twitter.com/h59IEi16KF — Nathalie Pozo (@NathalieWCVB) February 11, 2021

Tutto è durato pochi secondi appena, tanto che il 97enne non si è accorto di nulla grazie anche alla mano leggera del nipote. “È stato felice che io potessi fare questa cosa per lui. È anche un segnale di speranza per tutti noi che questa cosa prima o poi finirà”, ha detto David Begley dopo aver vaccinato il nonno.

William Begley riceverà la seconda dose del vaccino anti-Covid19 il mese e somministrarla sarà sempre suo nipote David.