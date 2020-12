Obama, Bush e Clinton si faranno vaccinare in tv

I tre ex presidenti pronti a mostrarsi pubblicamente per sostenere la campagna di vaccinazione negli Stati Uniti

Tre ex inquilini della Casa Bianca uniti per sostenere la campagna di vaccinazione anti-Covid. Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton si sono offerti volontari per farci vaccinare in diretta tv una volta che la FDA avrà autorizzato la distribuzione del vaccino.

Un modo per sensibilizzare la popolazione e rassicurare sull’efficacia del vaccino, a sostegno degli sforzi delle autorità sanitarie che saranno impegnate nel convincere l’opinione pubblica sulla sicurezza e sula necessità della vaccinazione.

Obama, Clinton e Bush si faranno vaccinare in tv

Il capo dello staff di Bush ha detto alla Cnn che l’ex presidente si è messo in contatto con il dottor Anthony Fauci, direttore dell’Istituto nazionale per le malattie infettive e massimo esperto sul tema negli Stati Uniti, e con la dottoressa Deborah Birx, coordinatrice medica della Casa Bianca, dicendosi disponibile a promuovere il vaccino. “Quando sarà il momento giusto vuole fare il possibile per incoraggiare i suoi concittadini a farsi vaccinare - ha detto - In primo luogo, i vaccini, devono essere considerati sicuri e somministrati a chi ha priorità. Poi, il presidente Bush si metterà in fila per il suo e lo farà volentieri davanti alla telecamera”.

L’addetto stampa di Bill Clinton ha confermato sempre alla Cnn anche il 42esimo POTUS è disponibile a farsi vaccinare in pubblico, “se aiuterà a sollecitare tutti gli americani a fare lo stesso”. E in una recente intervista anche Barack Obama si è detto pronto a farlo, se Fauci dice che è sicuro. “Potrei farlo in tv o in un video, così le persone sapranno che mi fido alla scienza mentre non mi fido a prendere la Covid”.