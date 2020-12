L'uomo che ha offerto i suoi pantaloni a un senzatetto rimasto in mutande

Daniel Richards, 26 anni, e sua moglie stavano correndo a tarda notte in un negozio di ciambelle a Fresno, in California, quando hanno incontrato un senzatetto di nome David che ha chiesto loro qualche spicciolo dicendo loro di aver perso tutti i propri averi pochi mesi prima.

Dopo aver parlato con David e avergli offerto del cibo, si sono resi conto che indossava solo pantaloncini mentre si preannunciava una notte molto fredda con temperature che sarebbero scese fino ai 4 gradi. Come si vede in un video che la moglie ha pubblicato su Tiktok - diventando virale - Daniel senza esitazione ha offerto all'uomo i pantaloni della tuta che stava indossando.

"Temevamo che se fossimo andati a cercare un negozio per acquistargli vestiti nuovi se ne sarebbe andato" ha spiegato la coppia dopo che il video del "buon sammaritano di Fresno" ha raggiunto quasi due milioni di visualizzazioni sul social network venendo ripreso poi da molte testate in giro per il mondo.

Un bel gesto in un periodo in cui le distanze hanno raffreddato gli animi.