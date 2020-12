La neonata di 900 grammi diventata infermiera: "Mi prenderò cura dei prematuri insieme a chi lo fece per me" 

Dalla culla alle culle: Olga Scuccimarra, nata prematura al Policlinico Riuniti di Foggia 25 anni anni fa, è tornata nello stesso reparto per occuparsi di altri piccoli guerrieri che come lei si sono affacciati alla vita con troppa foga. Oggi infermiera professionale del nosocomio pugliese, era nata a 32 settimane di età gestazionale e con il peso di appena 900 grammi.

La piccola Olga, per il suo peso, dovette restare per un breve periodo di tempo in una incubatrice presso il reparto di Terapia Intensiva Neonatale degli allora Ospedali Riuniti, diretto in quel periodo dal dott. Giuseppe Rinaldi. Ora, conseguita la laurea in Scienze Infermieristiche, ha preso servizio proprio nello stesso reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva.

Quando il dott. Gianfranco Maffei, attuale direttore del reparto, sente il nome di Olga tra i suoi nuovi infermieri assunti, ritorna con la mente indietro di 25 anni, quando proprio lui si era preso cura di quella piccola neonata di appena 900 grammi. "Sono arrivata al punto di partenza e ora mi prenderò cura dei neonati insieme al dottore che si prese cura di me", racconta Olga Scuccimarra.

Non si sa se questa storia sia un segno del destino, ma certamente rappresenta per tutti noi un momento di gioia, un inno alla vita e un segnale di speranza in questo triste periodo di emergenza sanitaria.