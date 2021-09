L'Oms vuole riaprire le indagini sulle origini della pandemia

L'Organizzazione mondiale della sanità intende riaprire le proprie indagini relative all'origine della pandemia di Covid-19, affidandole a un nuovo team composto da 20 scienziati. Lo rivela il Wall Street Journal. Del nuovo gruppo di indagini faranno parte specialisti della sicurezza in laboratorio e biosicurezza, genetisti ed esperti di malattie degli animali. Dovranno cercare e valutare nuove prove ed evidenze scientifiche (in Cina ma anche altrove) e non c'è molto tempo per farlo, avvertono i funzionari dell'agenzia.

La prima indagine effettuata dall'Oms in Cina lo scorso anno, ricorda il WSJ, non ha ottenuto dalle autorità locali dati e informazioni sufficienti a rispondere ai quesiti fondamentali riguardo l'origine del virus. La Cina ha negato con forza l'ipotesi che il virus abbia avuto origine in un suo laboratorio, mentre Stati Uniti e Ue hanno chiesto da tempo nuove indagini.

Il neoistituito "Gruppo di consulenza scientifica sulle origini dei nuovi patogeni" potrebbe esprimere un giudizio definitivo in merito alla provenienza di Covid-19.