Cos'è "l'oro liquido" spagnolo e come potrebbe aiutare l'economia

Gli operai spagnoli sanno bene quanto possa essere utile. La chiamano, infatti, “l'oro liquido” e la estraggono dagli alberi di pino da secoli. Negli ultimi tempi il mercato che la vede coinvolta è in forte espansione e secondo molti potrebbe essere un asset importante per l'economia spagnola. Si tratta della resina di pino che da diverse civiltà è stata utilizzata in vari modi e che adesso ha trovato nuove applicazioni grazie alla tecnologia. Al punto che la Spagna è decisa a puntare fortemente sulla sua raccolta. La patria della resina da pino è la regione autonoma della Castilla y León, a nord-ovest della Spagna. Nelle province di Segovia, Ávila e Valladolid, tra le catene montuose Tierra de Pinares e Sierra de Gredos, una fitta foresta protetta di 400mila ettari di pini resinosi si estende tra le montagne.

La resina di pino è stata utilizzata da diverse civiltà per migliaia di anni. In Spagna e in gran parte del Mediterraneo, era usato per impermeabilizzare le navi, trattare ustioni e accendere torce, tra le altre cose. Ma secondo Alejandro Chozas, professore nel dipartimento di ingegneria forestale dell'Università Politecnica di Madrid, è stato solo nel XIX e XX secolo che l'estrazione della resina di pino è diventata veramente redditizia nella regione di Castilla y León. Attualmente la tecnologia e l'industrializzazione hanno contribuito a trasformare la linfa densa e lattiginosa in cose come plastica, vernici, colle, pneumatici, gomma, trementina e persino additivi alimentari a metà del XIX secolo, i proprietari delle fitte foreste di Pinus pinaster di Castilla y León hanno visto un'opportunità.

Ben presto l'attività ha avuto una profonda crescita con l'intervento sui tanti pini della regione. Una vera inversione di tendenza rispetto al resto del mondo e nell'ultimo decennio ha vissuto una sorta di rinascita in Castilla y León, che ospita più produttori di resina che altrove in Europa e uno degli ultimi posti nel continente dove la pratica persiste. Nonostante il processo di estrazione sia rimasto praticamente invariato dall'inizio dell'industria, gli attuali produttori di resina hanno sviluppato strumenti più efficienti ed ergonomici, nonché prodotti chimici che stimolano la secrezione di resina.

Di conseguenza, i rendimenti e la produttività sono notevolmente migliorati. In passato il procedimento era molto più dannoso per gli alberi tanto da definirlo "a morte" e realizzato con metodi altamente aggressivi, adesso il procedimento viene chiamato a "vita", perché riduce al minimo il numero di incisioni sulla corteccia e i danni ai l'albero. Nei mesi più caldi da marzo a novembre, i produttori locali estraggono con cura la resina dai pini rimuovendo prima lo strato esterno della corteccia degli alberi. Quindi, un piatto viene inchiodato sul tronco e un vaso da collezione viene agganciato su di esso. Successivamente, gli estrattori usano le loro asce per tagliare incisioni diagonali nella corteccia, "sanguinando" gli alberi e facendo infiltrare la sua resina nel vaso. Quando i loro vasi sono pieni, versano la linfa in contenitori da 200 kg. I produttori inviano quindi i contenitori alle fabbriche per iniziare il processo di distillazione, che estrae la trementina della resina. Quando la trementina liquida viene rimossa, sviluppa un aspetto viscoso e giallastro che si solidifica quando si raffredda e si trasforma in pietre lucide, ambrate.