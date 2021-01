L'ospedale che sbaglia la disinfezione e richiama i pazienti: "Potreste avere l'epatite o l'Hiv"

Il caso di malasanità in un nosocomio di Anversa, in Belgio: 110 pazienti sono stati informati dall'autorità sanitaria di un errore nella procedura di pulizia delle apparecchiature mediche

Arriva da Anversa, in Belgio, un grave caso di malasanità avvenuto nell'ospedale Saint-Vincent: 110 pazienti sono stati informati di un errore nel processo di disinfezione delle apparecchiature mediche che potrebbe avergli fatto contrarre l'epatite o l’Hiv. Secondo quanto riporta il quotidiano Le Soir, tutti i pazienti interessati dall’allarme hanno ricevuto una lettera dall’autorità sanitaria che li esortava a sottoporsi a un esame gratuito del sangue. Il caso di malasanità si è verificato dall’ospedale Saint-Vincent di Anversa e sarebbe dovuto a un errore nel processo di disinfezione delle apparecchiature endoscopiche.

Belgio, un caso di malasanità noto da mesi

Un controllo avrebbe rivelato carenze igieniche nella disinfezione degli endoscopi già lo scorso ottobre. Gli endoscopi sono tubi di gomma utilizzati per l'esame interno dell’intestino o dei polmoni e sono utilizzati in particolare per lo screening del cancro al colon. Tra il 16 e il 29 ottobre, circa 110 pazienti sono stati sottoposti ad esame endoscopico con l'attrezzatura scarsamente disinfettata.

L'ospedale: ''Rischio epatite e Hiv''

"La sicurezza dei nostri pazienti è fondamentale, motivo per cui li chiamiamo per un esame del sangue - ha spiegato il direttore dell’ospedale Kristiaan Deckers - ripeteremo l’esame tra sei mesi perché non vogliamo correre rischi". Con una scarsa disinfezione dei dispositivi, i residui di sangue possono rimanere e trasmettere malattie ai pazienti successivi. "Possono aver contratto un'infezione nell'intestino, ma c'è anche il rischio di epatite B o C", ha avvertito Deckers. Nel peggiore dei casi, potrebbero anche essere stati infettati dall'Hiv. Ma questa probabilità è "estremamente bassa" secondo il direttore dell’ospedale, perché occorrono, per essere infettati, “grandi volumi di sangue contaminato".