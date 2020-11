Coronavirus: l'ospedale che compra 200 sacche per le salme

Il Ruggi di Salerno fa scorta dopo che a marzo i teli antivirali erano praticamente introvabili. Con la continua crescita di casi, sono in aumento i pazienti con patologie terminali o vittime di incidenti che giungono in ospedale con Covid-19

L'ospedale Ruggi di Salerno ha acquistato 200 sacche avvolgi-salme per fronteggiare l'emergenza. Il Mattino scrive oggi che la decisione dell'azienda ospedaliera nasce dalla necessità di dotarsi di una scorta dopo che a marzo, durante il lockdown, i teli antivirali erano introvabili. Ma attualmente sono in aumento i pazienti che hanno patologie terminali o vittime di incidenti ma che sono anche positivi al coronavirus o addirittura malati di Covid-19.

Sono infatti 140 attualmente i ricoverati infettati presso i sei reparti presso il presidio di via San Leonardo e al Covid Hospital Da Procida e il 30% proviene da Napoli o dintorni. L'acquisto non è legato al timore di un'impennata di decessi ma proprio alla necessità di proteggere gli operatori sanitari:

«Questa volta siamo partiti per tempo – spiega il direttore Anna Borrelli – Visto che non scadono e vanno fornite a ogni reparto dove sono presenti pazienti covid, abbiamo pensato di metterci al sicuro. Possono servire anche ad altre aziende, perché a marzo ce li facevamo prestare. Ci auguriamo che ce ne restino tantissime. Non pensiamo di avere 200 decessi solo al Ruggi di Salerno. Ci siamo premuniti, però, come per i dispositivi di protezione individuali, che pure ci furono difficoltà di provvigione e ora ne abbiamo di tutti i tipi». Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I numeri spaventano, è inutile negarlo, soprattutto quelli legati all’incremento di ricoveri in terapia intensiva, a cui si aggiungono, poi, tanti pazienti che giungono in ospedale non per il covid ma con il covid. Negli ultimi giorni, infatti, si è registrato il decesso di una quarantenne con carcinomatosi peritoniale per cancro ovarico in fase terminale, così come tre infartuati che erano anche positivi e i pazienti con trauma toracico in seguito a incidenti stradali.