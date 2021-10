Il papà che ogni domenica ascolta la partita di calcio sulla tomba del figlio morto

Ogni domenica, ogni maledetta domenica. Un padre che ascolta alla radio una partita di calcio sulla tomba del figlio in Argentina. Una storia triste, commovente, diventata virale attraverso una foto. È la storia di un 19enne, Nahuel 'Dibujos' Pérez, e del suo papà, che ogni domenica pomeriggio, da cinque anni, va al cimitero per "condividere" con il figlio i 90 minuti del match della loro squadra di calcio del cuore, il San Martín de Tucumán, che milita nella Primera Nacional, la seconda serie del calcio argentino.

Il giovane tifoso è morto nel 2016 in un incidente stradale insieme ad altri tre amici, proprio mentre tornava a casa dopo una partita in trasferta vicino a Santa Fe. Il 9 giugno del 2016, Pérez, che ha ereditato la passione per la squadra di calcio dal papà, stava rientrando dalla partita San Martín de Tucumán-Libertad de Sunchales con altri tre tifosi: Gastón Cajal, Fernando Andrada e Juan Carlos Grollimund. Un violento scontro con un camion ha messo fine alle loro vite.

Da allora, ogni domenica, il papà del ragazzo si reca sulla sua tomba per ascoltare la partita "insieme al figlio". Il momento toccante è stato immortalato da una donna che poi ha postato la foto su Facebook, scrivendo: "Un'immagine che trasmette molta tristezza e, soprattutto, molto amore. Un chiaro esempio del fatto che muore solo chi è dimenticato".