Padre costruisce un "robot" per aiutare il figlio sulla sedia a rotelle a camminare

Un ingegnere francese ha progettato e costruito un esoscheletro robotico per far camminare il figlio 16enne, costretto su una sedia a rotelle a causa di un problema neurologico. "Prima avevo bisogno di qualcuno che mi aiutasse a camminare, ora invece mi sento indipendente", ha detto il giovane Oscar Costanza, sotto lo sguardo amorevole del padre Jean-Louis, tra i fondatori dell’azienda che produce l'esoscheletro, la Wandercraft di Parigi. "Un giorno Oscar mi ha detto: 'Papà, sei un ingegnere robotico. Perché non realizzi un robot che permetta di camminare?'", ha raccontato Jean-Louis Costanza.

L’esoscheletro è una struttura robotizzata che avvolge e sorregge l’intero corpo, "simulandone" i movimenti. Quello della Wandercraft è collegato alle spalle, alla vita, alle ginocchia e ai piedi di Oscar. Al ragazzo basta dire 'Robot, alzati', perché l'apparecchio legato al suo corpo inizi a muoversi, sollevandolo e facendolo camminare.

La Wandercraft ha già venduto apparecchi come quello che sta aiutando Oscar a camminare a diversi ospedali in Francia, Lussemburgo e Stati Uniti, al costo di circa 150mila euro l’uno. Si tratta di un apparecchio ancora molto pesante e per il momento non è prevista la vendita a privati per l'uso quotidiano, ma l'azienda sta lavorando per arrivare a questo obiettivo, con un esoscheletro più leggero.