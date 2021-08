Il padre della ragazza violentata dal branco: "Ho sfondato la porta perché volevo guardarli in faccia"

Parla il padre della 18enne che ha denunciato di essere stata violentata da un gruppo di ragazzi in un appartamento mentre era in vacanza

“Non ci ho pensato su due volte e sono partito come un missile verso quell’appartamento. Ho bussato. Niente. E allora ho sfondato la porta a spallate. Volevo vederli in faccia. Uno a uno. Si sono chiusi a chiave in una stanza. Li sentivo piagnucolare. Conigli. Poi hanno gridato aiuto, sì, pazzesco, loro chiedevano di essere aiutati dopo quello che avevano fatto a mia figlia”.

Sono queste le parole del padre della 18enne che l’altro ieri ha denunciato di essere stata violentata da un gruppo di amici in un appartamento, mentre era con la famiglia in vacanza a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. La ragazza era stata invitata da un amico in una casa, dove poi ha trovato altri due ragazzi, che l’avrebbero costretta ad avere rapporti sessuali con loro. Poi sarebbero arrivati altri due giovani. Anche loro l’avrebbero violentata. Solo poi è riuscita ad andarsene. E’ andata in spiaggia, dal padre, al quale ha raccontato tutto. L’uomo ha spiegato di non aver avuto il cellulare con sé e che, colmo di rabbia, ha avuto l’istinto di andare dai presunti stupratori della figlia. Dice di non aver mai cercato vendetta. Voleva solo guardarli in faccia. Quello che invece chiede è giustizia.

“Sono consapevole che potrei essere denunciato perché ho violato la proprietà privata, ma non mi preoccupo di questo. Non è nemmeno vero che avrei voluto farmi giustizia da solo. Quando sono arrivate le forze dell’ordine un poliziotto mi si è avvicinato. Ero stravolto, fuori di me, disperato. Lui si è avvicinato e ha detto «mi metto nei suoi panni, capisco». Mi sono sentito meno solo, meno triste. Confido nella giustizia».

Ora bisogna aiutare la figlia che, racconta sempre il padre, sta metabolizzando quanto accaduto. “Non è stato facile per lei. Ci vorrà tempo, lo so. Per lei soprattutto, ma anche per noi. E so già che qualcuno azzarderà commenti improvvidi. Vede, la verità è che il lupo è sempre in agguato. Ed è davvero folle pensare che le ragazzine se la vanno a cercare. Si fidano, sono giovani. Erano le tre del pomeriggio o giù di lì. Cose impensabili ai nostri tempi. Io confido nella giustizia”.