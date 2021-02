Il padrone di casa che litiga con l'inquilino e demolisce la casa con la ruspa (e con lui dentro)

Gli scontri verbali e i contrasti tra inquilini e padroni di casa sono comuni. Raro è che uno dei due decida di impiegare una ruspa per risolvere molto concretamente la diatriba. I fatti a Gerolstein, nel nord del land della Renania-Palatinato. C'è poco da ridere però, si è sfiorato il dramma.

Gerolstein, il padrone aveva litigato con l'inquilino

Il padrone di casa infatti si è messo alla guida di una ruspa e ha demolito la casa con l'inquilino ancora dentro. La polizia indaga per fare piena luce e delinare con chiarezza i contorni di quanto successo venerdì scorso. Il proprietario stava facendo dei lavori su un terreno confinante con la casa. Poi ha deciso di demolire (riuscendoci solo parzialmente) la casa di sua proprietà con un escavatore. La casa non era più abitabile e lui riteneva fosse a rischio crollo (o almeno, così si sarebbe giustificato secondo i giornali locali). "L'inquilino era in casa in quel momento, ma fortunatamente non è rimasto ferito", ha detto in un comunicato la polizia locale. Dopo le prime bordate dell'escavatore l'inquilino è riuscito a scappare fuori.

Dopo l'incidente l'inquilino ha contattato le autorità cittadine, che hanno poi chiamato la polizia. Una foto fornita dalla polizia mostra un muro esterno della casa parzialmente demolito e un enorme buco nel tetto. Funzionari di polizia hanno detto di aver lanciato un'indagine sull'incidente. "Per me questo è chiaramente un tentato omicidio ed è così che dovrebbe essere considerato dalla magistraturra", ha dichiarato il furibondo sindaco Alfred Mertes, raccontando che l'uomo già in passato aveva avuto problemi con altri compaesani dopo aver acquistato la casa nel luglio 2020. Il padrone di casa non è stato fermato né interrogato dalla polizia al momento.