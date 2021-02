Paola Ansuini portavoce di Draghi?

Il governo ha annunciato che il Capo di Gabinetto del presidente del Consiglio Mario Draghi sarà Antonio Funiciello, mentre secondo La Stampa che ne scrive oggi la portavoce del premier sarà Paola Ansuini, attualmente a capo della comunicazione di Bankitalia. Per quel posto nei giorni scorsi erano girati i nomi di Stefano Lucchini, ex direttore delle Relazioni Esterne di Confindustria e ora ad Intesa San Paolo e di Nathania Zevi, giornalista del Tg3, già vincitrice del premio Agnes under 35 che può vantare nel curriculum un master alla Columbia Journalism di New York, oltre a essere la moglie di David Parenzo.

Paola Ansuini ha un profilo Twitter, dal quale ha recentemente ritwittato un audio dell'agenzia di stampa Ansa in cui si spiegava che con Draghi al governo parleranno i fatti e bisognerà dire addio ai retroscena, è a capo del servizio comunicazione dal 17 luglio 2020. È laureata in Scienze politiche e sociali presso la Luiss Guido Carli di Roma, è sposata, ha quattro figli e un Golden Retriever. E sul suo profilo sul sito di Bankitalia si legge che è stata assegnata all'ufficio stampa nel 1997 dopo essere stata assunta in Bankitalia nel 1988 e ha seguito i membri del direttorio come addetta stampa, prima di diventare vice capo della delegazione di Bruxelles fino al 2000. Nel 2001 è tornata a Roma, nominata Capo della Divisione Stampa e relazioni esterne e ha coordinato insieme alla Bce la campagna nazionale di comunicazione e informazione per l'introduzione dell'Euro.

Dal 2006 al 2011 cura la comunicazione per il Presidente del Financial Stability Board (precedentemente Financial Stability Forum) ed è responsabile dei rapporti con la stampa internazionale in occasione dei vertici dei Capi di Stato e di Governo del G7, G8 e G20.

Nel 2013 è nominata Responsabile della Comunicazione della Banca e dal 2014 Vice capo del Servizio Segreteria particolare del Direttorio e comunicazione. Cura la pianificazione strategica delle attività di comunicazione e gestisce i rapporti con i media in occasione dei principali eventi finanziari internazionali (riunioni del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale, World Economic Forum di Davos, G7, G8 e G20 dei Ministri economico-finanziari e dei Governatori delle banche centrali). Ricopre numerosi incarichi nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali: in particolare, è membro dello Eurosystem/ESCB External Communications Committee dal 2011 e dal 2014 rappresenta la Banca nel Single Supervisory Mechanism External Communications Committee.