Paola, l'insegnante uccisa sotto casa dallo stalker: lo aveva denunciato 13 volte

Una donna di 32 anni è stata assassinata a coltellate da un suo ex studente che la perseguitava da cinque anni. È successo a San Miguel di Tucuman, in Argentina

Non le sono bastate 13 denunce, l'ultima lo scorso 29 maggio, per mettersi in salvo dal suo aguzzino. Dopo cinque anni di minacce e molestie, Paola Estefania Tacacho, una donna di 32 anni di San Miguel di Tucuman, in Argentina, è stata uccisa dal suo stalker, Mauricio Parada Parejas, suo ex studente.

La 32enne insegnante di inglese è stata pugnalata sotto casa mentre era di ritorno dalla palestra. La donna ha tentato la fuga, ma è stata raggiunta e uccisa dal killer con diversi colpi. Come riporta anche Infobae, soltanto dopo l'omicidio è venuto a galla il passato di persecuzione da parte dell'ex studente: da novembre 2015 ad oggi la donna lo aveva denunciato già 13 volte. Le pratiche erano rimaste accantonate dai giudici per mancanza di spazio.

Dopo averla avuta come insegnante a scuola, il giovane ha iniziato a perseguitare 'Miss Paola', come la chiamavano affettuosamente gli studenti, tra profili falsi sui social e messaggi osceni e violenti. Un delirio che aveva costretto l'insegnante a vivere nel terrore, fino alla notte di due giorni fa, quando l'ossessione si è tramutata in follia omicida.