Paolo Dal Pino derubato: il presidente della Lega Seria A insegue ladro e lo fa arrestare

Il furto della borsa della moglie in un ristorante nella zona di via Condotti a Roma

Ha inseguito il giovane ladro e lo ha fermato permettendo poi alla polizia di arrestarlo. Serata movimentata quella di venerdì scorso per Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A di calcio, vittima del furto della borsa della moglie mentre si trovava seduto con lei al tavolo di un ristorante nella zona di via dei Condotti, in centro a Roma. Derubati della borsa, ad indicare il ladro a marito e moglie è stato un cameriere che aveva visto un giovane passare radente alla sedia da dove era sparita la borsa.

Ancora nel ristorante, una volta accortosi di essere stato scoperto, il ladro è uscito frettolosamente dal locale e ha cominciato a correre. Una fuga che non ha fatto desistere Paolo Dal Pino che si è lanciato alle spalle del malvivente. Richiesto intanto l'intervento della polizia, il ladro non aveva però fatto i conti con il presidente della Lega Serie A che è riuscito poi a raggiungerlo all'altezza di via San Sebastianello. Fermato dagli agenti del commissariato Trevi il ladro, identificato in un 28enne di origini algerine, è stato poi arrestato dalla polizia.

Presidente della Lega Seria A dal gennaio 2020, milanese, classe 1962, Dal Pino ha iniziato la sua carriera di manager nel 1986 in Fininvest, ricoprendo poi ruoli di vertice fra editoria e telecomunicazioni, in Mondadori, Kataweb del gruppo Espresso, Telecom, Seat Pg, Pirelli e Wind.