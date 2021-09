Il dramma di Paolo Nespoli: "Tumore al cervello, ma vado avanti"

L'ex astronauta, ingegnere e militare italiano ha affrontato chemioterapia, riabilitazione per ricominciare a camminare, autotrapianto di cellule staminali: "Ora mi rendo conto che forse non tornerò mai come prima"

Paolo Nespoli racconta al Corriere della Sera il suo ultimo difficile anno: "Ho avuto un tumore cerebrale: non mi aspetto di tornare come prima, ma vado avanti. Il futuro? Voglio continuare a viaggiare, a fare le conferenze, a parlare con i ragazzi, a spronarli a fare l’impossibile".

"Dopo il tumore, mi sento alla fine di un tunnel, guardo avanti e vedo la luce. Non mi aspetto di ritornare normale, ma con la maggior parte della capacità che avevo prima, per continuare a viaggiare, a fare le conferenze, a parlare con i ragazzi, a spronarli a fare l’impossibile. Vedo queste cose nel mio futuro" racconta l'ex astronauta, ingegnere e militare italiano.

Paolo Nespoli e il linfoma B cerebrale

Gli è stato diagnosticato un linfoma B cerebrale, per cui ha dovuto affrontare chemioterapia, riabilitazione per ricominciare a camminare, autotrapianto di cellule staminali. Di recente è tornato a parlare in pubblico all’Italian Tech Week di Torino.

"Cosa ha pensato quando il neurochirurgo mi ha riferito l’esito della biopsia? Confesso di non aver pensato molto… So solo che il medico ha detto che c’erano buone probabilità di cura, non dico di guarigione. Quindi gli ho risposto: facciamo tutto quello che c’è da fare", ricorda Nespoli.

Ha temuto di non farcela? "No, di non farcela mai - dice Nespoli a Elvira Serra del Corriere - Però forse avevo sottovalutato la pesantezza delle cure” [...] Ho sempre pensato che sarebbe stata una cosa passeggera e che bisognasse portare pazienza, che alla fine di questa cosa sarei tornato come prima. Ora mi rendo conto che forse non tornerò mai come prima, ma credo di avere buone chance di rimettermi a posto".