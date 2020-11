Il parroco che rifiuta la madrina per la cresima perché lesbica

Il parroco di una parrocchia di Reggio Emilia avrebbe rifiutato di accogliere come madrina per la cresima di una 13enne un'amica di famiglia, a cui la ragazza è affezionata, perché lesbica. Lo denuncia l'Arcigay reggiana "Gioconda", secondo cui al sacerdote sarebbe invece andato bene anche il padre divorziato della minorenne.

"Succede che in una Parrocchia di Reggio Emilia, una ragazzina di 13 anni durante il percorso in preparazione alla Cresima, indica come madrina una amica di famiglia cui vuole molto bene che, tra le tante cose, ama una donna. Il Sacerdote non ha alcun problema con questo. Poi però cambia il Parroco, e quello nuovo, informato dalla catechista, pone il veto. Quella donna lesbica non deve fare la madrina, a nessun costo. La famiglia va a parlare direttamente, e scopre che andrebbe bene il padre (divorziato), e tante altre persone in situazioni diverse, ma una donna che vive con un’altra donna, no. Persino davanti alla tredicenne, che difende la sua scelta, non si ferma ad ascoltare, nella sua certezza di uomo che ha rinunciato alla propria sessualità, e che impone la sua visione calpestando le vite altrui, lanciando di fatto un segnale chiaro alla ragazzina: se si scoprisse lesbica, non ci sarebbe un posto alla luce del sole per lei, ma solo nell’ombra del rinnegare sé stessa."