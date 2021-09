Parto a sorpresa per la donna incinta di sei settimane

Quando era andata in ospedale, le avevano detto che era incinta di sei, al massimo otto settimane. Peccato che lei, pochi giorni dopo, ha avuto dei dolori lancinanti che l’hanno portata a pensare che dovesse andare in bagno. Fino a quando non è uscita la testolina di sua figlia. Non aveva idea di essere incinta perché, assicura la donna, non aveva avuto protuberanze o segni evidenti. E poi c’era stata la refertazione dell’ospedale.

Succese a Norfolk, nell’Inghilterra orientale. Alla mamma, 20 anni, i sanitari avevano assicurato che non c'era nulla di sbagliato nella sua gravidanza prima di essere dimessa. Ma la mattina seguente Erin ha chiamato un’ambulanza per i dolori. Sua figlia, Piper Summersgill, è nata alle 10:11 del 10 agosto. Dopo il parto, la mamma è stata riportata in ospedale dove ha subito una trasfusione di sangue a causa della quantità persa in travaglio.

La bambina sta bene come anche sua madre, ma per questo episodio, la giovane inglese ha presentato una denuncia ufficiale e ha detto di essere stata traumatizzata.