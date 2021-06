Parto record, dà alla luce 10 gemelli: "Sette maschi e tre femmine, è un miracolo"

Gosiame Thamara Sithole, 37 anni, ha dato alla luce i suoi gemelli - due in più di quelli che i medici avevano precedentemente "previsto" in base agli accertamenti diagnostici - in un ospedale di Pretoria

Una donna della provincia sudafricana del Gauteng ha partorito 10 bambini, battendo il precedente record detenuto dalla maliana Halima Cissé che ha dato alla luce nove bambini in Marocco il mese scorso. Prima di Cissé, la detentrice del record del maggior numero di bambini partoriti in un solo parto apparteneva all'americana Nadya Suleman, che aveva dato alla luce otto bambini nel 2009. I suoi otto gemelli erano stati concepiti attraverso la fecondazione in vitro.

Sudafrica, parto da Guinness dei primati: 10 gemelli

Gosiame Thamara Sithole, 37 anni, ha dato alla luce i suoi gemelli - due in più di quelli che i medici avevano precedentemente previsto in base agli accertamenti diagnostici - in un ospedale di Pretoria due notti fa, secondo quanto raccontato ai media locali dal marito Teboho Tsotetsi. Il professor Dini Mawela, vicedirettore della scuola di medicina presso la Sefako Makgatho Health Sciences University, ha affermato che il caso di Sithole è raro e solitamente causato da trattamenti per la fertilità. La coppia aveva già due figli, gemelli di sei anni. La donna non si era sottoposta ad alcun trattamento per la fertilità. Il padre dei piccoli non trattiene la sua emozione: "Sono sette maschi e tre femmine. Mia moglie era incinta di sette mesi e sette giorni. Sono felice... Ma non riesco ancora a parlare".

Gosiame ha raccontato di essere rimasta incredula quando i medici le hanno detto all'inizio di quest'anno che stava aspettando sei figli, prima che ulteriori ecografie mostrassero che in realtà si trattava di otto gemelli. Poi alla nascita ulteriore sorpresa: erano 10. Stanno tutti bene anche se le condizioni dei piccoli andranno monitorate per alcune settimane e mesi: "Dio ha fatto un miracolo" dice la madre, che si sta riprendendo non senza fatica. La madre dei 10 gemelli è una piccola commerciante, il padre è disoccupato. Le difficoltà non mancheranno, ma c'è soprattutto tanta, tantissima felicità nel loro racconto ai giornali locali.